La guerre est déclarée dans le football anglais, un club menace le Real Madrid dans le dossier Camavinga

La suite après cette publicité

La Premier League en pleine tempête

En Angleterre, la Premier League est dans tous ses états. Hier, les grands clubs anglais ont annoncé vouloir lancer le «Project big Picture.» Sous l'initiative de Liverpool et Manchester United, celui-ci prévoit des changements impressionnants comme la suppression de la Carabao Cup, l'instauration d'un championnat à 18 équipes, mais aussi la création d'un conseil regroupant les neuf clubs les plus anciens de Premier League. Et cela fait scandale outre-Manche ! Le très sérieux Guardian en fait d'ailleurs sa Une ce matin et parle carrément de «football en guerre» ! Une prise d'initiative qui ne passe pas pour la Premier League. De son côté, le Times évoque une «fureur à la prise de pouvoir des clubs du Big Six». Et cela ne va pas en rester là, car le quotidien indique que «le gouvernement et la Premier League s'attaquent au plan radical de Liverpool et de Manchester United». Comme à son habitude, le Daily Star va même un peu plus loin et parle de projet «révoltant !» Ce projet de réforme n'a pas fini de faire les gros titres en Angleterre.

Le Real Madrid a de la concurrence pour Eduardo Camavinga

Direction l'Espagne où les Unes du jour sont consacrées au géant madrilène Rafael Nadal qui s'est imposé pour la 13e fois à Roland-Garros. Il faut donc aller dans les pages intérieures journal AS pour retrouver une information mercato qui concerne le Real Madrid. Depuis de longs mois, la Casa Blanca a coché le nom d'Eduardo Camavinga pour l'été prochain, mais selon le quotidien madrilène, les Merengues ne sont pas seuls sur les rangs. En effet, Manchester United serait une sérieuse menace pour le Real dans ce dossier. «Les Red Devils ont mis en place les mécanismes pour signer le milieu de terrain en prévision du départ de Pogba, l'été prochain.» Cela annonce une lutte acharnée pour la signature du Rennais lors du prochain estival.

Le plan d'Andrea Pirlo avec la Juventus

On termine ce tour de la presse de l'autre côté des Alpes, avec l'actualité de la Juventus. Et ce matin, c'est Andrea Pirlo qui fait la Une de Tuttosport. L'ancien milieu de terrain fourmille d'idées pour améliorer la Vieille Dame. «Le coach a déjà étudié 2 équipes pour jouer 7 matchs en 23 jours. La conversion de Bernardeschi dans un rôle à la Zambrotta se poursuit», rapporte le quotidien. Andrea Pirlo est train de poser sa patte à Turin, et cela plaît visiblement. La presse locale espère maintenant que les résultats lui donneront raison.