Le montant XXL que devra payer le Real Madrid pour son prochain entraîneur

La saison 2023/2024 bat son plein. Mais du côté de Madrid, on pense déjà à l’été prochain, qui s’annonce particulièrement animé. Tout le monde pense forcément à Kylian Mbappé, qui devrait être libre de tout contrat, et dont le nom est lié au club de la capitale espagnole depuis des années déjà. Ce n’est pas tout, puisque des joueurs du calibre d’Erling Haaland ou Alphonso Davies sont aussi régulièrement annoncés comme potentielles recrues des Merengues pour l’été à venir. Mais surtout, il y a le dossier de l’entraîneur à gérer.

Carlo Ancelotti est en fin de contrat en juin, et la question de son successeur est logiquement un enjeu majeur pour le Real Madrid. L’entraîneur italien est annoncé du côté du Brésil avec insistance depuis un moment déjà, même si certains médias madrilènes n’écartent pas la possibilité de le voir rester à Madrid. Quoi qu’il en soit, le Real Madrid étudie déjà plusieurs options pour prendre la relève, au cas où…

Un joli chèque à signer

Et il y a un nom qui semble devancer tous les autres, bien devant Zinedine Zidane ou Raul Gonzalez. C’est Xabi Alonso, qui réalise une superbe saison à la tête du Bayer Leverkusen. Son équipe est tout simplement en tête du classement de Bundesliga, et elle pratique en plus un jeu qui régale tous ses supporters et les fans de football allemand en général. Forcément, le Real Madrid est aussi séduit par les prouesses de son ancien milieu de terrain, qui était très apprécié pendant sa période de joueur.

Seulement, comme l’explique le journal Süddeutsche Zeitung, il faudra mettre la main à la poche pour le débaucher. Xabi Alonso a ainsi une clause libératoire lui permettant de filer au Real Madrid pendant la durée de son contrat à Leverkusen. Cette clause est comprise entre 15 et 18 millions d’euros, et avait été imposé par l’Espagnol lors de la signature de son nouveau contrat l’été dernier. Florentino Pérez devra donc signer un chèque environnant les 15 millions d’euros s’il souhaite que Xabi Alonso débarque sur le banc du Bernabéu cet été.