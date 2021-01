OM - MHSC : la réaction à chaud de Valère Germain

Pour le compte de la 18e journée, l'Olympique de Marseille, qui restait sur trois matches sans succès en Ligue 1, recevait le Montpellier HSC à l'Orange Vélodrome. Et sur leur pelouse, les Phocéens ont fait le travail en s'imposant sur le score de 3-1. Interrogé par Canal + après la rencontre, Valère Germain, buteur après son entrée en jeu, est revenu sur cette bonne performance.

«C'est une très belle équipe du championnat contre qui c'est très difficile de jouer à chaque fois. On a fait une première mi-temps plutôt pas mal, on a eu des situations que, malheureusement, on aurait dû mettre et ils sont bien revenus au score. Le coaching du coach... Les entrants ont fait le travail et ça montre encore une fois que le groupe, ce n'est pas que onze titulaires. Tout le monde essaye de tirer dans le même sens», a déclaré l'attaquant de 30 ans.