MU : Marcus Rashford peut battre Usain Bolt au sprint selon… Usain Bolt

Un joueur de football plus rapide que Usain Bolt, c’est possible, mais seulement sur 20 mètres. Ce sont en effet les propos tenus par le Jamaïcain, légende vivante du sprint et recordman du 100m et 200m. Interrogé par Talksport en marge de la rencontre de charité à laquelle il participera ce dimanche à Old Trafford, la Foudre a en effet confirmé que Marcus Rashford était le seul joueur capable de le battre au démarrage.

«Rashford est très rapide au démarrage et a une très belle pointe de vitesse. J’ai déjà échangé avec lui et je lui ai dit: 'Tu pourrais probablement me battre sur 20m mais après, fini!'». Pas forcément réputé pour ses démarrages tonitruants, Bolt l’était en revanche pour sa capacité à se détacher du peloton vers la moitié du parcours. On imagine que Marcus Rashford appréciera tout de même le compliment.

