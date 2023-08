PL : Tottenham enchaîne à Bournemouth

Après sa belle victoire sur Manchester United le week-end dernier, Tottenham enchaîne par un nouveau succès sur la pelouse de Bournemouth. Sous une pluie intense, les Spurs se sont imposés 2-0 grâce à des buts de Maddison (17e) et Kulusevski (63e).

En plus du résultat, les hommes d’Ange Postecoglou ont également convaincu sur la manière et commencent à prendre leurs marques. C’est anecdotique mais après trois matchs, et attendant la fin de cette journée, Tottenham est le nouveau leader de Premier League. Les Cherries sont 15es.