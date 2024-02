Que doit faire le PSG avec Ethan Mbappé ?

Dans la famille Mbappé, il n’y a pas que Kylian qui était en fin de contrat en 2024. Son petit frère Ethan arrivera également au terme de son bail avec le Paris Saint-Germain. Et comme l’a expliqué la presse espagnole ce mardi matin, il pourrait finalement suivre son grand-frère au Real Madrid. Est-ce là un coup dur pour le club de la capitale ? Ou est-ce qu’Ethan Mbappé n’est finalement qu’une variable d’ajustement pour les clubs qui bataillent pour son grand frère ?

Arrivé au PSG à l’âge de 11 ans, après avoir évolué pour l’AS Bondy, Ethan a mûri au sein des équipes jeunes du club de la capitale, avant de signer en juin 2021 un contrat aspirant le liant jusqu’en 2024. Il avait alors 15 ans. Le grand public ne peut pas alors juger ce que vaut le jeune garçon, avant de le voir éclore lors des rencontres de Youth League. Surclassé en U19, le milieu de terrain a pu donner des éléments de réponse. « C’est un très jeune joueur qui continue à se développer. Il a une qualité de passe, une bonne qualité de relance, il joue très bien entre les lignes. Il doit améliorer sa qualité de jeu long, notamment dans la dernière passe. Il a tendance à les faire au sol, alors que ce sont des ballons qui doivent parfois arriver au-dessus. Il a un bon volume de jeu. Il doit aussi gagner en agressivité positive, mais c’est aussi dû à son développement. Il n’a que 16 ans, il continue à grandir, il faut qu’il s’étoffe un peu, qu’il s’épaississe un peu », disait alors Zoumana Camara à son sujet, début 2023.

Des premières apparitions en pro

Depuis, Ethan Mbappé s’est un peu étoffé et a déjà gagné en expérience. Il a pu diversifier son jeu, et sait alterner entre un rôle de milieu plus défensif et celui de milieu relayeur, voire offensif sous l’attaquant. Intégré à l’effectif professionnel lors des entraînements, il a même eu droit cette saison à ses premières minutes avec l’équipe première. En Ligue 1 contre le FC Metz en toute fin de match, pour le plus grand plaisir de son frère. On a alors pu voir, durant le temps additionnel, un jeune milieu loin d’être timide, désireux de toucher la balle et se montrant très disponible.

« C’est un joueur très intéressant, avec beaucoup de qualités et de personnalité. Il peut évoluer à plusieurs positions, en tant que numéro 6 mais aussi plus haut. Il occupe bien les espaces et peut jouer dans l’axe. Dans un match comme celui de Metz, il avait tout le mérite de jouer. Il aurait pu débuter à plusieurs reprises. Je suis content pour lui. Je suis sûr qu’il va jouer beaucoup plus de matchs à l’avenir, parce qu’il continue de progresser. Il a des valeurs mais, pour un jeune, il s’entraîne aussi très bien et il est très bien préparé », avait déclaré Luis Enrique après la rencontre face à Metz. Il a depuis obtenu deux autres apparitions en janvier 2024, en Coupe de France, face à Revel puis contre Orléans. Mais plus rien en Ligue 1. Les retours de blessure ont à nouveau garni le secteur de l’entrejeu, bien fourni.

Difficile donc de se faire une place dans le groupe parisien chaque week-end. Ethan Mbappé continue donc sa progression avec les U19, où il s’impose comme un élément fort. Le choix de son grand-frère de rallier le Real Madrid risque cependant d’avoir un impact sur sa propre carrière. Puisque Luis Enrique a bien fait comprendre que le statut de sa star offensive ne le protégeait plus d’un remplacement en cours de rencontre, il ne sera pas non plus de nature à favoriser les apparitions de son jeune frère. «Je suis un Titi, moi, je reste au PSG !», aurait-il lancé mi-février à Luis Enrique qui s’interrogeait sur sa volonté. Une déclaration qui n’a pour l’instant pas fait évoluer sa situation contractuelle…