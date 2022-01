Bundesliga : Lucien Favre de retour ?

La suite après cette publicité

Selon Bild, l'ancien entraineur de Dortmund Lucien Favre, intéresserait deux clubs allemands qui sont en difficulté cette saison : le Borussia Mönchengladbach et Wolfsburg, respectivement 12e et 15e de Bundesliga. Le technicien suisse a déjà entrainé Gladbach (2011-2015), il avait sauvé le club de la relégation en 2011. Il viendrait une nouvelle fois pour redresser le Borussia qui actuellement à seulement trois points de la zone rouge.

Les Loups de Wolfsburg eux sont aussi dans une situation compliquée, ils n'ont plus gagné depuis onze matchs et seraient proches de se séparer de leur coach. Le Suisse de 64 ans qui avait récemment déclaré dans une interview qu'il voulait reprendre sa carrière d'entraineur, n'a plus été sur un banc de touche depuis son départ de Dortmund en décembre 2020.