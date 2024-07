Daniel Riolo allume Nasser Al-Khelaïfi !

DAZN et BeIN Sports sont désormais les nouveaux diffuseurs de la Ligue 1. Une décision que ne voulait pas Nasser Al-Khelaïfi qui souhaitait le développement d’une chaîne 100% Ligue 1. Dans l’After, Daniel Riolo a décidé d’allumer le président du Paris Saint-Germain pour sa prise de position et pas que… «Nasser Al-Khelaïfi est le pire dirigeant du foot depuis Louis XVI. À quel moment on ouvrira les yeux sur cet homme ? C’est un incompétent en tout. Parce qu’il a mille casquettes, on croit qu’il sait tout faire. Ce gars ne sait rien faire, même en coach de tennis il n’était pas bon», s’est offusqué le journaliste de RMC.

Ce dimanche, pendant les discussions finales entre présidents de Ligue 1, pour choisir le nouveau diffuseur du championnat de France, le dirigeant qatari a cristallisé les tensions. Un consensus a finalement été trouvé pour la résolution du problème des droits TV. Le Qatar a même joué son rôle en proposant 100 millions d’euros avec BeIN Sports pour diffuser la grosse affiche de chaque journée, en complément du projet de DAZN.