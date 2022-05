Marcelo en remet une couche sur l'affaire du pet

Suite et fin de l’affaire (et quelle affaire !) du pet de Marcelo. Après les révélations de L’Équipe, l’ancien défenseur de l’Olympique Lyonnais a publié hier un démenti, tout comme Juninho. Ce mercredi, Marcelo en a remis une petite couche.

La suite après cette publicité

« Merci pour l'audience (de son tweet) ! De nos jours, quand ils mentent à propos d'un pet, c'est plus important qu'une information honnête. Les gens sont tellement bizarres », a-t-il posté sur Twitter.

Thanks for the audience! Nowadays, when they lie about a fart is more important than an honest information. People are so weird 😅😅 pic.twitter.com/wKrEB6kmTK