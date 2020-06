FC Barcelone : le message d'espoir de Gerard Piqué

Dans sa course au titre avec le Real Madrid, le FC Barcelone a perdu gros samedi soir sur le terrain du Celta de Vigo (match nul 2-2). S'il s'impose ce dimanche soir contre l'Espanyol (22h, à suivre en direct sur notre site), le Real Madrid prendra en effet deux points d'avance en tête du championnat. Mais pas question de rendre déjà les armes côté catalan.

La suite après cette publicité

Sur son compte Twitter, le défenseur espagnol a en effet envoyé un message aux supporters, expliquant que tout était encore possible. «Souvenez-vous d'une chose, nous sommes le Barça et ce n'est pas encore fini. Se battre jusqu'au bout fait partie de notre ADN. La tête haute et mardi, on y va tous !», a écrit le joueur de 33 ans. Pour rappel, la 32e journée de Liga se dispute en ce moment et il restera ensuite six matches.