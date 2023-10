RC Lens-Arsenal | Streaming : comment regarder le match en direct

Les Lensois en ont rêvé, c’est maintenant une réalité. Après une saison exceptionnelle l’an passé, les Sang et Or ont terminé à la deuxième place de Ligue 1 Uber Eats et ont donc obtenu un billet historique pour disputer l’UEFA Champions League cette saison. Après un début d’exercice cauchemardesque en Ligue 1 Uber Eats, les Lensois ont d’ailleurs profité de leur entrée en lice dans la compétition européenne pour se ressourcer. Après un nul ramené d’Andalousie contre le Séville FC (1-1), les hommes de Franck Haise ont enchaîné deux succès consécutifs contre Toulouse, puis Strasbourg, afin de sortir de la zone rouge en Ligue 1. Le RC Lens s’est enfin réveillé et espère donc poursuivre sur sa lancée pour sa première à domicile en Ligue des Champions, face à un adversaire plus que coriace. Ce nouveau duel, qui est sans doute une des plus belles affiches de cette deuxième journée de la phase de poules, est très attendu.

Avec les incertitudes autour de Saka et Martinelli pour cette rencontre du côté des Londoniens, le RC Lens d’Elye Wahi, de Brice Samba, de Kevin Danso et de Florian Sotoca va tout faire pour espérer réaliser un exploit et tenter de s’imposer une nouvelle fois contre les Gunners, comme ils l’avaient fait en 1998, lors de l’un des plus grands matches de l’histoire du club sur la pelouse de Wembley (1-0). Mais aujourd’hui, la formation d’Arsenal est clairement sur une dynamique plus impressionnante. 3e de Premier League derrière Tottenham et Manchester City, les hommes de Mikel Arteta sont invaincus en Championnat et ont pour objectif de rapidement sortir des poules de Ligue des Champions. Largement victorieux du PSV Eindhoven lors du premier match (4-0), Arsenal, qui pourra compter sur son capitaine Martin Odegaard mais aussi sur Gabriel Jesus ou Declan Rice, viendra à Lens avec l’objectif de l’emporter et d’assurer son deuxième succès dans la compétition. Une affiche à ne pas manquer avec beaucoup d’enjeu et qui réservera sûrement de belles surprises, avec un public lensois qui se montrera à la hauteur dans un stade Bollaert à l’ambiance des grands soirs.

