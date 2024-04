Real Madrid : l’arbitre du Clasico pointé du doigt

Ce dimanche, le Real Madrid reçoit le FC Barcelone à l’occasion de la 32e journée de Liga. Les Madrilènes peuvent prendre 11 points d’avance sur leurs adversaires du soir en cas de succès. Autrement dit, la Casa Blanca a une main sur le titre si elle remporte le Clasico. Ainsi, chaque détail compte pour les Merengue, et comme à son habitude, la TV du Real Madrid a observé les prestations de l’arbitre de la rencontre désigné, Soto Grado, afin de mettre une certaine pression sur les décisions.

Et comme le souligne Mundo Deportivo, le Real a crée une compilation des erreurs de Soto Grado lors du Clasico l’année dernière qu’il a arbitré. Une exclusion de Gavi oubliée, Asensio signalé hors-jeu sur un but alors qu’il était en position licite, autant de décisions qui ont empêché l’équipe de «se battre davantage pour la Liga». Le Real ne l’a pas oublié, et l’arbitre sera une nouvelle fois surveillé de près par les Merengue.