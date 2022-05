Coupe de la CAF : le RS Berkane remporte la finale face à Orlando Pirates

Ce vendredi soir avait lieu la finale de la Coupe de la CAF, l'équivalent de la Ligue Europa sur le continent africain, entre le RS Berkane (Maroc) et le club sud-africain d'Orlando Pirates. Un match entre deux habitués de ce genre de rendez-vous puisque les Sud-Africains avaient déjà atteint la finale en 2015 alors que le RSB avait remporté la compétition en 2020 et échoué en finale en 2019. Mais cette fois-ci, encore une fois, le RSB a fait le travail et s'offre donc un nouveau sacre continental.

Dans un match très disputé et où les occasions étaient peu nombreuses, le sort de cette finale s'est joué lors des tirs au but. Et il a fallu attendre une erreur de la défense d'Orlando Pirates pour voir le club marocain en profiter dans un premier dans lors des prolongations. Youssef El Fahli donnait l'avantage à son équipe sur penalty (1-0, 97e). Et alors que l'on pensait le match plié, les Pirates sont revenus en toute fin de rencontre grâce à l'égalisation de Thembinkosi Lorch (117e). Les deux équipes se sont alors départagées aux tirs au but. Et à ce petit jeu, c'est bien le RS Berkane qui remporte la séance (5-4) et donc un nouveau trophée.