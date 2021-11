Liga : l'Espanyol fustige l'arbitrage après la défaite face au FC Barcelone

Après sa défaite lors du derby de Barcelone au Camp Nou face au Barça (1-0), l'Espanyol n'a pas caché sa colère après la rencontre concernant le pénalty obtenu et transformé par Memphis Depay en début de seconde période pour offrir la victoire aux Blaugranas. «L'Espanyol mérite le respect, les joueurs et les supporters méritent le respect. C'est ce que je peux dire, c'est le sentiment que nous avons en ce moment», avait d'abord déclaré le directeur sportif Francisco Joaquín Pérez Rufete après la rencontre.

Du côté des joueurs, l'attaquant Raul de Tomas, qui a trouvé le poteau à deux reprises en fin de match, s'est livré à son tour : «pour moi, depuis le terrain, le penalty ressemble à une blague.» Le capitaine des Pericos (perruches) David Lopez s'est également exprimé sur l'erreur arbitrale de M. Carlos del Cerro Grande : «Nous sommes énervés parce que notre club et nos supporters méritent beaucoup plus de respect ici et nous ne pouvons pas nous taire. Nous devons le dire et être honnêtes.» Les hommes de Vicente Moreno repartent bredouille du terrain rival, synonyme de victoire pour la première du nouvel entraîneur Xavi Hernandez sur le banc catalan, qui remonte provisoirement à la 6e place.