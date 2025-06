Pologne : Robert Lewandowski sort du silence

Parti au clash avec son sélectionneur Michal Probierz, Robert Lewandowski a décidé de ne plus jouer pour la Pologne tant que ce dernier sera en poste. Pour rappel, l’attaquant du FC Barcelone a perdu son brassard de capitaine après avoir choisi de zapper le rassemblement national. Mais cela ne se passe pas vraiment comme prévu pour le joueur puisque son pays l’a sévèrement critiqué. Face à l’emballement médiatique, Lewandowski est sorti du silence en abordant une interview à WP SportoweFakty.

«J’ai l’impression que le sélectionneur a cédé à la pression médiatique. Il a rompu nos accords et c’est pourquoi je suis surpris par son attitude. (..) J’ai reçu un appel surprise de l’entraîneur Michał Probierz m’annonçant qu’il avait décidé de me retirer mon brassard. Je ne m’y attendais pas du tout, j’étais en train d’endormir mes enfants. La conversation a duré quelques minutes. Je n’ai même pas eu le temps d’informer ma famille ni de parler à qui que ce soit de ce qui s’était passé, car quelques instants plus tard, un message est apparu sur le site web de la PZPN (fédération, ndlr). La manière dont cela m’a été communiqué est vraiment surprenante. (…) Je n’ai plus été capitaine depuis un an ou deux. Je porte le brassard depuis onze ans et je joue en équipe nationale depuis dix-sept ans. Il me semblait que ces choses-là auraient dû être traitées différemment. D’autant plus qu’il reste encore beaucoup de temps avant le prochain stage. De plus, nous avons un match important devant nous, et tout a été communiqué par téléphone. Ça ne devrait vraiment pas se passer comme ça. Le sélectionneur a trahi ma confiance. (…) L’équipe nationale a toujours été ma priorité. En même temps, je suis très blessé par ce qui s’est passé. Ce n’est même pas la décision concernant le brassard qui compte, mais la façon dont elle m’a été communiquée. (…) Le brassard en lui-même ne m’intéresse pas vraiment. Je crois en Piotr Zieliński et je croise les doigts pour lui.»