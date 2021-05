Discipline : Sampaoli suspendu, les dirigeants du LOSC aussi

La commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) s'est réunie et a livré son verdict ce jeudi en début de soirée. Expulsé pour avoir soutenu et encouragé son équipe, Jorge Sampaoli, le coach de l'OM, sera bien suspendu pour le dernier match de la saison. Damien Da Silva, le défenseur rennais, a écopé, quant à lui, de deux matches de suspension dont un avec sursis.

Le gros dossier de la commission de discipline concernait le club lillois et ses dirigeants pour les commentaires pendant la mi-temps contre Lens. Le président, Olivier Létang, écope de trois matchs de suspension dont deux matchs avec sursis, de banc de touche, de vestiaire d'arbitres et de toutes fonctions officielles, pour la saison prochaine et Sylvain Armand, le coordinateur sportif, de la même sanction.

Le communiqué complet :

EXCLUSIONS

LIGUE 1 UBER EATS

Trois matchs de suspension

Damien DA SILVA (Stade Rennais FC)

Deux matchs de suspension dont un match avec sursis

Florent MOLLET (Montpellier Hérault SC)

Un match de suspension

Yunis ABDELHAMID (Stade de Reims)

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Uber Eats, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir de mardi 25 mai 2021 à 0h00.

Alvaro GONZALEZ (Olympique de Marseille)

Guillermo MARIPAN (AS Monaco)

Yvan NEYOU (AS Saint-Etienne)

35ème journée de Ligue 1 Uber Eats : LOSC Lille – OGC Nice du 1er mai 2021 Comportement à la mi-temps de M. Olivier LETANG, président du LOSC Lille Trois matchs de suspension dont deux matchs avec sursis, de banc de touche, de vestiaire d'arbitres et de toutes fonctions officielles. La sanction prend effet le mardi 25 mai 2021 à 0h00, en application de l'article 18 du règlement disciplinaire de la LFP.

Comportement à la mi-temps de M. Sylvain ARMAND, coordinateur sportif du LOSC Lille Trois matchs de suspension dont deux matchs avec sursis, de banc de touche, de vestiaire d'arbitres et de toutes fonctions officielles. La sanction prend effet le mardi 25 mai 2021 à 0h00, en application de l'article 18 du règlement disciplinaire de la LFP.

36ème journée de Ligue 1 Uber Eats : RC Lens – LOSC Lille du 7 mai 2021 Comportement d'après-match de M. Jonathan GRADIT, joueur du RC Lens La Commission de Discipline prononce une sanction d'un match de suspension. La sanction prend effet le mardi 25 mai 2021 à 0h00, en application de l'article 18 du règlement disciplinaire de la LFP.

37ème journée de Ligue 1 Uber Eats : Olympique de Marseille – Angers SCO du 16 mai 2021 Exclusion de M. Jorge SAMPAOLI, entraîneur de l'Olympique de Marseille Un match de suspension de banc de touche, de vestiaire d'arbitres et de toutes fonctions officielles. La sanction prend effet immédiatement.

37ème journée de Ligue 1 Uber Eats : OGC Nice – RC Strasbourg Alsace du 16 mai 2021 Exclusion de M. Didier DIGARD, consultant staff sportif de l'OGC Nice Deux matchs de suspension de banc de touche, de vestiaire d'arbitres et de toutes fonctions officielles. La sanction prend effet immédiatement.

LIGUE 2 BKT

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 2 BKT, Play-offs de Ligue 2 BKT, Coupe de France) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir de mardi 25 mai 2021 à 0h00.

Ousmane KANTE (Paris FC)

Yoric RAVET (Grenoble Foot 38)

René GIRARD (Paris FC) – Acteur banc de touche