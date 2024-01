Coupe d’Asie : l’Australie écrase tranquillement l’Indonésie

Qualifié et premier de son groupe pour les 8es de finale de Coupe d’Asie, l’Australie s’est tranquillement qualifiée contre l’Indonésie et assure sa place pour les quarts de finale. En première période, les Australiens ont profité d’un but contre son camp de l’Indonésie pour ouvrir le score, avant de faire le break grâce à Boyle (2-0, 45e).

La suite après cette publicité

Après la pause, les Socceroos ont déroulé en fin de match avec un troisième but de Goodwin (3-0, 89e) avant que Souttar ne crucifie l’Indonésie (4-0, 90e+2). Qualifié au prochain tour, l’Australie affrontera le vainqueur du choc entre l’Arabie saoudite et la Corée du Sud.