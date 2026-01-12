Menu Rechercher
L’hommage d’Emmanuel Macron à Rolland Courbis

Par Kevin Massampu
Courbis @Maxppp

Le président de la République a tenu à réagir à la disparition de Rolland Courbis, survenue ce lundi à l’âge de 72 ans. Grand amateur de football et attentif à la vie sportive nationale, Emmanuel Macron a salué la mémoire de l’ancien entraîneur et consultant, soulignant l’empreinte durable qu’il a laissée dans le paysage du football français.

« Rolland Courbis laisse le souvenir d’un homme passionné, aussi tonitruant que généreux, qui croyait au collectif et à la transmission. Le président de la République et son épouse saluent la mémoire d’une figure du football français », a-t-il indiqué via un communiqué relayé par l’AFP.

