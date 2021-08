Michel Der Zakarian réagit à l'arrivée probable de Lionel Messi

Après avoir accroché l'Olympique Lyonnais (1-1) ce samedi à l'occasion de la première journée de Ligue 1, Michel Der Zakarian, le nouveau coach du Stade Brestois a tenu à féliciter son groupe après le nul obtenu face à l'OL mais l'ancien entraineur de Montpellier, présent en conférence de presse, s'est également exprimé sur une possible arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le tacticien âgé de 58 ans semble impatient de voir la Pulga évoluer sur les pelouses de L1.

«Ça serait extraordinaire. Je ne vais pas être poli mais il me fait bander. C’est un super joueur. On dit qu’on a un championnat de merde, qu’il y a plein de choses qui ne sont pas bonnes. Si on arrive à faire venir un joueur comme ça, c’est extraordinaire.» On va se régaler. Si l'Argentin ne devrait pas être présent au stade Francis-Le Blé pour y défier le Stade Brestois le 20 août prochain, les négociations entre le club de la capitale et le natif de Rosario se poursuivent actuellement. Et l'enthousiasme de Michel Der Zakarian pourrait rapidement se concrétiser dans les faits.