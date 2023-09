FC Barcelone - Séville : les compositions sont tombées

Le Barça lance la 8e journée de Liga. Ce vendredi soir, les Catalans accueillent le Séville FC au stade olympique Lluis Companys (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h). Trois jours après un match nul à Majorque (2-2), ils ont l’opportunité de reprendre provisoirement la tête du championnat face à une équipe seulement 12e du classement.

Xavi opère plusieurs changements dans son onze de départ même si Cancelo et Baldé restent dans les couloirs défensifs, entourant une charnière Koundé-Christensen. Gündogan et Gavi évolueront derrière l’attaque, composée de Yamal, Raphinha et Félix en soutien de Lewandowski. De leur côté, les Blanquirrojos devraient jouer en 4-5-1 avec notamment un axe défensif Badé-Ramos. Présent dans l’entrejeu, Rakitic retrouvera le Barça. Lukébakio est seul en pointe, tandis que par Jordan et Lamela seront sur les côtés.

Les compositions :

FC Barcelone : Ter Stegen - Cancelo, Koundé, Christensen, Baldé - Gündogan, Gavi - Yamal, Raphinha, Félix - Lewandowski.

Séville FC : Nyland - Sanchez, Badé, Ramos, Pedrosa - Jordan, Sow, Rakitic, Ocampos, Lamela - Lukébakio.