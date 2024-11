Le Real Madrid avait déjà de sérieux doutes sur Kylian Mbappé avant sa signature

Kylian Mbappé a probablement atteint l’acmé de sa chute sportive face à Liverpool mercredi soir (défaite 2-0 en Ligue des Champions). On espère pour lui du moins, tant il semble traîner sa peine sur le terrain. Depuis son arrivée au Real Madrid, l’attaquant ne trouve pas ses marques. Il est empreinté physiquement et joue à l’envers de ses coéquipiers. En plus de cela, ses prestations individuelles ne sont pas masquées par les performances collectives elles aussi ratées de son équipe, ni par ses buts plus rares également (9 en 18 matches toutes compétitions confondues).

La suite après cette publicité

Pas au mieux mentalement de l’aveu de certains proches, notamment en raison de l’extrasportif qui le cerne avec cette affaire de viol présumé en Suède dont il fait l’objet, l’attaquant manque également de jus sur le terrain. La blessure à l’Euro et celle intervenue en septembre ne l’ont pas aidé non plus mais à Madrid, on craignait déjà son état physique avant même sa signature. D’après les informations dévoilées par Relevo ce samedi, certains membres du club espagnol avaient fait part de leur doute.

Des rapports avaient anticipé le problème physique de Mbappé

Les rapports montraient le déclin physique de la star depuis quelques mois, voire quelques saisons. Les analyses ressortaient moins de kilomètres parcourus pendant les matchs, moins d’efforts à haute intensité, une pointe de vitesse en baisse… Le joueur révélé aux yeux du monde lors de la Coupe du monde 2018 a changé et les différents graphismes aidés par les datas l’avaient déjà montré. Cette série de paramètres a éveillé quelques soupçons au sein du club mais d’autres facteurs sont entrés en ligne de compte.

La suite après cette publicité

Le Real Madrid rêvait de son union avec Kylian Mbappé depuis longtemps, et l’inverse était réciproque. Les statistiques de l’attaquant en équipe de France et PSG permettaient de masquer des performances globales en déclin. Et puis les aspects économiques et marketings sont bien sûr entrés en jeu. Mbappé était libre de tout contrat en fin de saison dernière, en plus de sa capacité à générer des millions d’euros en associant son image à celle de la Casa Blanca. Il y avait pourtant matière à penser que sa meilleure version sportive est déjà loin.