Ligue 1
Rennes s’offre Bryan Reynolds
1 min.
@Maxppp
Nouveau renfort pour le Stade Rennais en défense. Le club breton qui se cherchait un latéral droit au profil offensif a trouvé son bonheur avec l’arrivée de Bryan Reynolds (25 ans). Passé par l’AS Rome, l’international américain (7 capes) quitte le club belge de Westerlo pour un montant estimé à 4 millions d’euros.
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Un droit à défendre. Par le @SecoursPop.— Stade Rennais F.C. (@staderennais) July 9, 2026
Un club à représenter. Le rôle de Bryan 🔴⚫️#Reynolds2030 #NosHérosDuQuotidien pic.twitter.com/hzv2vwWOou
«Latéral droit offensif remarqué en Belgique après un passage par l’AS Rome, Bryan Reynolds rejoint la Bretagne. Le natif de Fort Worth s’est engagé jusqu’en 2030 avec le Stade Rennais F.C.», peut-on lire dans un communiqué.
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