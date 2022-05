OL : 7 clubs suivent Al Amin Aïd

Vainqueur de la Coupe Gambardella avec l'OL face à Caen (1-1, 5 tab 3) il y a quelques jours, Al Amin Aïd, titulaire au Stade de France avec les jeunes Gones, va pourtant quitter son club formateur au 30 juin. Ce milieu de terrain relayeur de 17 ans, dont le modèle n'est autre que Tanguy Ndombele, dispose de plusieurs contacts pour entamer sa carrière professionnelle.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, Angers, Lens, Sochaux, Auxerre, et Reims sont intéressés par le joueur préformé à l'INF Clairefontaine et qui a fait toutes ses gammes à l'OL. Le Genoa ainsi que le Servette Genève sont aussi sur le coup. A l'heure actuelle, l'international algérien U18 priorise le fait de rester en France mais n’est pas non plus fermé à un projet à l’étranger.