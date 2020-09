Bordeaux : Gasset ne dirait pas non à Hatem Ben Arfa

Satisfait d'avoir obtenu le point du nul contre l'Olympique Lyonnais ce vendredi soir au Matmut Altantique (0-0, 3e journée de Ligue 1), l'entraîneur des Girondins de Bordeaux Jean-Louis Gasset a évoqué le mercato. Et pour l'instant, il n'y a rien à signaler.

«Pour le moment, non, on a dit qu’on restait avec l’effectif actuel et, peut-être, dégraisser. Sauf si on perd un joueur majeur qu’on peut remplacer par un joueur prêté. C'est comme ça et on le sait depuis le début», a-t-il lâché avant d'ouvrir la porte à Hatem Ben Arfa. «Il faut qu’il discute avec Alain Roche et le président (rires). Mais bien sûr que Hatem, c’est la grande classe». À bon entendeur.