Real Madrid : les coupables de l’humiliation du Clasico selon les supporters

Depuis cette défaite face à l’ennemi juré, c’est la chasse aux sorcières dans les médias à Madrid. Tout le monde, sauf Kylian Mbappé, en prend pour son grade. Si Carlo Ancelotti est très critiqué par la presse pro-Real, visiblement, les supporters estiment qu’il n’est pas le principal responsable.

La suite après cette publicité

Effectivement, dans un sondage réalisé par le quotidien madrilène AS, 66% des votants estiment que le problème vient avant tout des joueurs, et qu’ils sont les coupables de la défaite. Seuls 17% des fans qui ont voté ont pointé du doigt le coach italien, alors que 17%, avec quelques votes de plus que l’Italien, estiment que la direction est coupable. C’est plutôt clair.