Besiktas officialise l’arrivée d’Ante Rebic

C’était dans l’air, c’est désormais officiel ! Ante Rebic a rejoint le club turc de Besiktas en provenance de l’AC Milan. Alors que l’attaquant croate était annoncé sur le départ depuis un petit moment déjà, la presse italienne avait déjà vendu la mèche un peu plus tôt ce samedi. Et c’est le club turc qui a officialisé la grande nouvelle sur ses réseaux sociaux quelques minutes plus tard.

La suite après cette publicité

Ante Rebic a déjà passé sa visite médicale à Istanbul et les contrats ont également été signés. Le montant de la transaction devrait avoisiner les 2 millions. D’ailleurs, le joueur de 29 ans portera le numéro de maillot floqué du numéro 7 la saison prochaine avec sa nouvelle équipe.

À lire

AC Milan : l’Europe s’arrache Yacine Adli