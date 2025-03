Erling Haaland bat un record vieux de 20 ans

Malgré la saison très compliquée de Manchester City, Erling Haaland continue de marquer la Premier League de son empreinte. Ce samedi, face à Brighton, l’avant-centre de Manchester City a ouvert le score dès la 11e minute en transformant un penalty obtenu après une faute d’Adam Webster. Grâce à cette réalisation, le Norvégien est devenu le joueur le plus rapide de l’histoire du championnat anglais à atteindre 100 contributions de buts (84 buts, 16 passes décisives). Alors qu’Alan Shearer était parvenu à atteindre ce total en 124 matchs avec Blackburn en 1995, le gaucher l’a fait en 94 rencontres.

S’il n’a pas pu empêcher son équipe de concéder le match nul (2-2), Haaland a donc une fois de plus fait trembler les filets cette saison. Collectivement, les Skyblues sont à la peine, seulement 5e de Premier League et déjà éliminés de la Ligue des Champions, mais l’ancien attaquant du Borussia Dortmund continue de marcher sur l’eau sur le plan individuel. En 28 matchs de championnat, il a déjà fait trembler les filets à 21 reprises, et est parvenu à le faire 8 fois en 9 apparitions en coupe d’Europe. Désormais lié aux Mancuniens jusqu’en 2034, le joueur de 24 ans devrait continuer à effrayer les défenses anglaises encore un sacré moment.