Le talent n’a pas d’âge. Ilies Ardjani en est la preuve. À 15 ans, cet attaquant gaucher, polyvalent et très rapide selon les observateurs fait le bonheur du Red Star. Mais d’autres écuries le suivent déjà de près.

Selon nos informations, le PSG, le LOSC et l’AS Monaco l’ont à l’œil. Des clubs italiens comme l’Inter Milan et l’AS Roma sont aussi séduits par son profil. Une jeune pépite dont on pourrait entendre parler très vite.