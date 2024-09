OM : le maillot des 125 ans explose tous les records

Le maillot collector dévoilé par l’OM pour les 125 ans du club rend dingue les Marseillais. Pris d’assaut, le site du club phocéen a cessé de fonctionner à cause de la trop forte demande le soir de l’annonce de ce nouveau maillot, qui n’est d’ailleurs plus disponible à la vente sur internet, mais seulement dans les boutiques physiques. Elles aussi en rupture de stock le jour de la rencontre OM-Nice, où les Olympiens ont revêtu ce maillot spécial pour la seule et unique fois.

D’après les chiffres communiqués dans La Provence, le club aurait vendu 10 000 des nouvelles tuniques, dans la journée de samedi seulement. Ce maillot collector au style particulier et au floquage unique - sans le nom des joueurs - ne sera disponible en tout et pour tout qu’à 30 000 exemplaires comme l’a annoncé le club phocéen. Plus d’un tier du stock disponible a donc déjà été vendu en moins de quelques jours et les supporters phocéens devront se presser s’ils veulent obtenir l’un des précieux sésames.