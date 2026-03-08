Rennes : la sortie lucide de Valentin Rongier sur la Ligue des Champions

Mais qui peut stopper le Rennes de Franck Haise ? Depuis l’arrivée de l’ancien entraîneur de Lens et de Nice, les Bretons sont sur une série de trois victoires de rang. Un bilan impressionnant pour Haise, qui permet à Rennes de croire à une fin de saison heureuse. Ce dimanche, après une nouvelle victoire sur la pelouse de Nice, le SRFC ne compte que trois points de retard sur Marseille, troisième.

Interrogé sur la perspective de la Ligue des Champions en fin de saison, Valentin Rongier, le taulier rennais, n’a pas voulu s’emballer : «on est très ambitieux, c’est une certitude. Le coach l’a bien répété aujourd’hui : on se concentre sur nous, on ne regarde pas ce qui se fait à côté. Si on travaille bien, avec notre qualité, on a tout pour atteindre nos objectifs.» Voilà qui est dit.