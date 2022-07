L'OM proche de s'offrir Nuno Tavares

La suite après cette publicité

Depuis quelques jours, le mercato de l'OM semble s'accélérer considérablement. Après avoir bouclé récemment les arrivées de Jonathan Clauss, Luis Suarez, Chancel Mbemba ou encore du gardien Ruben Blanco, Marseille s'active aussi pour dégraisser son effectif. En ce sens, Luan Peres, devrait s'envoler direction la Turquie et Fenerbahçe dans les prochains jours. Mais l'objectif de la direction olympienne reste toujours de se renforcer considérablement pour la Ligue des champions.

Sous les ordres de Jorge Sampaoli, puis d'Igor Tudor, la nécessité de solidifier les couleurs a été évoquée. L'entraîneur croate qui joue aussi avec un système à trois défenseurs avait demandé à sa direction des recrues au poste de piston droit et gauche. L'arrivée de Jonathan Clauss constituait un renfort de taille dans ce secteur. Reste le couloir gauche puisque ni Amavi ni Kolasinac ne sont dans les plans de Tudor, qui a d'ailleurs testé Clauss dans ce rôle lors du dernier match amical de l'OM.

Arsenal souhaitait un prêt sec

Au début de l'été, alors que Sampaoli était encore l'entraîneur olympien, Pablo Longoria avait ciblé le latéral gauche d'Arsenal Nuno Tavares. Le jeune défenseur portugais de 22 ans avait disputé 28 rencontres toutes compétitions confondues, inscrivant 1 but et délivrant 2 passes décisives. Un profil intéressant validé par le technicien argentin, qui avait donc entraîné une offre avec option d'achat. Et si la piste s'était considérablement refroidie depuis, avec un intérêt concret de l'Atalanta, la donne a changé.

Selon les informations du Daily Express que nous en sommes en mesure de confirmer, avec l'arrivée d'Oleksandr Zinchenko à ce poste chez les Gunners, Mikel Arteta et la direction londonienne souhaitent prêter le Portugais pour la saison prochaine. L'accord avec l'Atalanta est tombé à l'eau car le club anglais ne voulait pas inclure une option d'achat dans le deal. Dorénavant, c'est l'OM qui est proche de s'offrir l'ancien du Benfica. Les négociations ont accéléré ces dernières heures pour un prêt sec. Pablo Longoria était d'ailleurs récemment à Londres et aurait discuté de ce dossier. Le joueur souhaite également rejoindre l'OM, alors que Lille a essayé de doubler Marseille dans la dernière ligne droite...