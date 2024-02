Procès : le témoignage troublant de la femme de Dani Alves

Hier, le procès de Daniel Alves s’est ouvert en Espagne. Le Brésilien est accusé de viol par une jeune femme de 23 ans qu’il avait croisé en boîte de nuit à Barcelone. Incarcéré, l’ancien joueur du PSG attendait d’être jugé. Ce mardi 19 personnes ont été interrogées, dont sa dernière compagne Joana Sanz. Elle a d’ailleurs fait une précision à la barre : «je n’ai pas légalement demandé le divorce.»

Toujours mariée à l’ancien international auriverde, Joana Sanz a confié ensuite au sujet de cette fameuse soirée du 30 décembre 2022 : «sur WhatsApp, je lui ai demandé s’il venait dîner et il a dit non. Je m’en souviens. (…) Il est rentré très ivre, sentant l’alcool. Il s’est écrasé dans le placard et s’est effondré sur le lit (…) L’état dans lequel il est arrivé, j’ai pensé qu’il valait mieux le laisser pour demain. Le lendemain, il m’a dit qu’il était avec ses amis.» Le témoignage de la jeune femme était très attendu. Elle a précisé qu’il n’était pas dans son état normal.