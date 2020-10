Manchester City se positionne déjà sur Nicolas Tagliafico

Déjà très dépensiers sur le marché des transferts avec l'équipe la plus chère d'Europe, Manchester City a encore flambé cet été, notamment pour renforcer sa défense avec les arrivées de Ruben Dias (68M€) et de Nathan Aké (45M€). Les Citizens ont aussi accueilli Ferran Torres (25M€) durant ce mercato. Et apparemment, les Mancuniens prépareraient déjà les échéances hivernales.

Avec un latéral gauche, poste où Benjamin Mendy est maintenant seul depuis la blessure d'Olexandr Zinchenko, en ligne de mire. Selon le Sun, Manchester City seraient déjà en discussions avec l'Ajax pour s'attacher les services de Nicolas Tagliafico dès la prochaine période de transferts. Un dossier qui avait déjà été étudié cet été et qui devrait revenir rapidement sur la table des pensionnaires de l'Etihad Stadium. Avec un prix estimé à 22 millions d'euros, le latéral argentin n'aura un bon de sortie que si une offre aux alentours de 39M€ venait à se présenter.