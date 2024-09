France - Italie : le constat lucide d’Antoine Griezmann

Une rentrée des classes manquée pour l’équipe de France. Au Parc des Princes, la séléction de Didier Deschamps a lancé de la pire des manières sa campagne de Ligue des Nations en s’inclinant face à l’Italie (3-1), ce vendredi. Malgré un départ canon et 20 minutes séduisantes, les Bleus ont progressivement perdu le fil de la rencontre en étant renversés par les Italiens. Au coup de sifflet final, Antoine Griezmann a souligné la supériorité des Transalpins et pointé du doigt les largesses françaises.

«Ils ont été meilleurs. On n’a pas été bon dans le pressing et défensivement. Il faudra travailler et revoir tout cela. Je ne sais pas comment expliquer, on avait bien commencé, mais on n’a pas su arranger quand leur central venait jouer en six, cela posait beaucoup de problèmes. Il faudra faire mieux contre la Belgique pour continuer», a exprimé le joueur de l’Atlético de Madrid au micro de TF1.