Manchester United est prêt à lâcher Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo ne s'attendait pas à ça. De retour à Manchester United cet été douze ans après son départ, le Portugais avait de grandes ambitions au sein du club où il a explosé. «Je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise (...) À Manchester, c'est un nouveau chapitre. Je suis tellement heureux et je veux continuer à écrire l'histoire, essayer d'aider Manchester à obtenir d'excellents résultats pour gagner des trophées et de grandes choses». Malheureusement, CR7 a échoué dans sa mission.

En effet, les Red Devils ne remporteront pas de titre cette saison 2021-22. Cela fait cinq ans d'ailleurs qu'ils n'ont plus rien gagné. Et même le come-back de la star portugaise n'a rien changé. Pourtant, le joueur âgé de 37 ans a fait une partie du boulot en inscrivant 18 buts en 33 apparitions toutes compétitions confondues dont 30 en tant que titulaire (3 assists). Mais depuis le début de l'année civile, il n'a trouvé le chemin des filets qu'à 4 reprises. Il a marqué un but face à Brighton le 15 février (victoire 2-0) et un triplé face à Tottenham le 12 mars (victoire 3-2).

Un nouvel incident face à Everton

Il a ainsi été muet lors de 11 rencontres en 2022. C'était d'ailleurs le cas ce week-end face à Everton lors de la 32ème journée de Premier League. Impuissant sur le terrain, le natif de Funchal a surtout fait parler de lui après la rencontre pour son coup de sang à l'encontre d'un fan des Toffees. Remonté, CR7 a fait tomber le téléphone du jeune supporter. Une enquête a d'ailleurs été ouverte par la police de Merseyside suite à ce geste d'humeur. De son côté, le joueur de Manchester United a présenté ses excuses sur les réseaux sociaux.

«Il n'est jamais facile de gérer ses émotions dans des moments difficiles comme celui que nous traversons. Néanmoins, nous devons toujours être respectueux, patients et montrer l'exemple à tous les jeunes qui aiment le beau jeu. Je tiens à m'excuser pour mon emportement et, si possible, j'aimerais inviter ce supporter à assister à un match à Old Trafford en signe de fair-play et d'esprit sportif». L'incident est donc clos pour le moment. Mais du côté des Mancuniens, ce nouveau dérapage de CR7 pose question. Ce n'est pas la première fois cette saison que son cas fait jaser.

MU est prêt à s'en séparer

Ce n'est pas un secret, l'international lusitanien n'est pas un grand fan de Ralf Rangnick. Un entraîneur avec lequel les tensions ont été nombreuses. On se souvient notamment de l'absence de Cristiano Ronaldo face à Manchester City. Le joueur, visiblement blessé, était reparti au Portugal. La presse anglaise avait expliqué qu'il n'avait surtout pas digéré le fait que son coach le fasse débuter sur le banc. D'ailleurs, le fait qu'il n'assiste pas au derby face aux Skyblues avait particulièrement énervé le vestiaire de Manchester, qui comptait sur son soutien.

Un vestiaire où son entente avec Harry Maguire n'est pas très bonne non plus. Quoi qu'il en soit, Manchester United a toujours soutenu sa star. Mais la donne est en train de s'inverser. A la fin du mois de mars, la presse espagnole indiquait que les Red Devils souhaitaient conserver leur meilleur buteur. Ce lundi, le Manchester Evening News révèle que les pensionnaires d'Old Trafford sont prêts à lâcher Cristiano Ronaldo. Son retour n'a pas eu l'effet escompté, puisque MU est septième de Premier League, et pourrait ne pas jouer la Ligue des Champions. Les Britanniques n'auront pas de trophée également.

Mais son sort n'est pas encore scellé

Même si l'attaquant marque, son équipe joue moins bien quand il est sur le pré, où il ne fait pas les efforts défensifs et déséquilibre son équipe selon le MEN. La publication anglaise explique que les Mancuniens envisagent de s'en séparer. Il est aussi difficile pour eux d'imaginer le joueur né en 85 rester si le club n'est pas en C1. Même si la possibilité de prolonger son contrat d'une année existe (il est lié à MU jusqu'en 2023, ndlr), il y a de fortes chances qu'il parte cet été.

Se séparer de son énorme salaire trotte dans la tête des dirigeants, qui veulent aussi laisser la possibilité au futur manager d'arriver dans un climat serein puisque CR7 exigera de débuter chaque rencontre. Mais United n'est pas encore définitivement décidé sur son cas puisque le laisser partir impliquerait de se séparer de son meilleur buteur et de dépeupler le secteur offensif, que Martial et Cavani devraient déjà quitter. Sale temps donc pour Cristiano Ronaldo, qui est passé du rêve au cauchemar depuis son retour à Manchester.