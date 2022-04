MU : enquête de police ouverte contre Cristiano Ronaldo

La police de la Merseyside a annoncé ce dimanche qu’une enquête avait été ouverture suite à l’incident impliquant Cristiano Ronaldo lors du match de Premier League entre Manchester United et Everton samedi (1-0). Le Portugais de 37 ans a fait tomber le téléphone d’un fan à la fin de la rencontre, l’attaquant des Red Devils s’est plus tard excusé pour son mauvais geste sur les réseaux sociaux.

« La police de Merseyside peut confirmer qu'elle mène une enquête à la suite d'un incident lors du match Everton-Manchester United à Goodison Park impliquant un joueur alors qu'il quittait le terrain. Elle parlera à toutes les parties impliquées », ont expliqué les autorités britanniques sur Twitter.

@MerseyPolice can confirm that they’re carrying out an investigating following an incident at the #EVEMAN match at Goodison involving a @ManUtd player as they were walking off the pitch and will be speaking to all parties involved.