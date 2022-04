MU : Cristiano Ronaldo s'excuse pour son geste d'humeur après Everton

Quelques minutes après la défaite à Everton (1-0), l'attaquant de Manchester United Cristiano Ronaldo a fait tomber le téléphone d'un fan à son retour aux vestiaires, comme un geste de frustration. Si la direction a été mise au courant de cet incident, le principal intéressé s'est excusé auprès de ce supporter sur ses réseaux sociaux et l'a même invité à assister à un match à Old Trafford.

«Il n'est jamais facile de gérer ses émotions dans des moments difficiles comme celui que nous traversons. Néanmoins, nous devons toujours être respectueux, patients et montrer l'exemple à tous les jeunes qui aiment le beau jeu. Je tiens à m'excuser pour mon emportement et, si possible, j'aimerais inviter ce supporter à assister à un match à Old Trafford en signe de fair-play et d'esprit sportif». Classe.