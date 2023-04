Serie A : Naples s’impose à Lecce et se rapproche du titre

Lourdement battu contre l’AC Milan la semaine passée (0-4), le Napoli devait renouer avec le succès pour rapidement assurer son titre de champion d’Italie. Largement leaders avec 14 points d’avance sur la Lazio Rome, les Gli Azzurri se déplaçaient sur la pelouse de Lecce et débutaient bien la rencontre grâce à un but de Di Lorenzo, de la tête (1-0, 18e).

En domination totale en première période, Naples se faisait pourtant surprendre au retour des vestiaires. Trouvé après une tête sur la barre transversale de Ceesay, Di Francesco lâchait une frappe à ras de terre pour relancer les hostilités (1-1, 54e). Mais moins de dix minutes plus tard, une terrible erreur entre le gardien de Lecce, Falcon et son défenseur Gallo permettait au Napoli de passer devant et s’imposer (2-1, 62e). Un résultat permettant aux hommes de Spalletti de s’approcher du titre, à neuf journées de la fin. De son côté, Lecce (14e), qui reste sur six défaites de suite, devra s’imposer contre la Sampdoria pour s’éloigner de la zone rouge.

