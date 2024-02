Nice a trouvé une porte de sortie immédiate pour Youcef Atal !

C’est un fait, depuis le début de la saison, Youcef Atal a joué plus de matches avec l’Algérie (9 matches dont les 3 rencontres des Fennecs en Coupe d’Afrique des Nations) qu’avec l’OGC Nice. Suspendu 7 matches par la LFP puis mis à l’écart depuis le mois d’octobre pour avoir partagé (puis supprimé) sur son compte Instagram une vidéo d’un prédicateur appelant à « un jour noir sur les juifs », le latéral international algérien aux 38 sélections est plus que jamais sur le départ malgré la fin du mercato en France et dans la plupart des pays européens et du Moyen-Orient.

En conférence de presse la semaine dernière, le directeur sportif du Gym, Florent Ghisolfi, confirmait d’ailleurs qu’Atal était revenu à l’entraînement avec le groupe professionnel, mais qu’il regardait ce qu’il se passait dans quelques marchés encore ouverts. Et il y en a un tout particulièrement qui est séduit par les qualités et le talent du n°20 du Gym, la Süper Lig turque dont le mercato s’achève ce vendredi 9 février.

Adana Demirspor comme terre d’accueil

Après avoir été annoncé du côté du Galatasaray et de Trabzonspor, c’est finalement vers Adana Demirspor qu’il devrait se diriger. L’actuel 9e du championnat turc apprécie beaucoup le Fennec et souhaite le relancer selon nos informations. Les détails de l’opération n’ont pas filtré, mais cela va permettre au joueur de retrouver la compétition au quotidien dans un club ambitieux, où évoluent notamment Édouard Michut (ex-PSG), Mario Balotelli (ex-OM) et Nabil Alioui, fraîchement débarqué du HAC. Une chose est certaine, le deal doit se faire obligatoirement ce vendredi, date de la fin du mercato en Turquie.

Quoi qu’il en soit, avec ce départ, l’OGC Nice va pouvoir mettre un terme à son histoire tumultueuse avec Youcef Atal. Une aventure commencée en juillet 2018 faite de hauts, mais aussi de bas. Un rebond qui va permettre au principal intéressé, aujourd’hui âgé de 27 ans, de retrouver du temps de jeu, une place de titulaire dans un championnat compétitif et de conserver sa place en sélection d’Algérie. À l’heure où l’on écrit ses lignes, les différentes parties sont d’ailleurs sur le point de trouver un accord sur les modalités de l’opération.