Lamine Yamal n’est pas allé au Golden Boy car il avait école !

Lundi soir, à Turin, la cérémonie du Golden Boy avait lieu. Une distinction qui récompense le meilleur jeune joueur au monde d’après de nombreux critères. Si sans surprise, Jude Bellingham a raflé la mise, grâce à sa saison complète et son début de carrière tonitruant au Real Madrid, une autre pépite a fait beaucoup parler d’elle, sans même qu’elle ne soit présente lors de cette 21e édition.

La suite après cette publicité

Il s’agit évidemment de Lamine Yamal. Auteur d’un but et trois passes décisives cette saison en Liga avec le FC Barcelone, en 15 journées, l’Espagnol de 16 ans seulement n’a pas participé à la cérémonie pour la simple et bonne raison qu’il avait cours le lendemain, soit ce mardi, et qu’il a décidé de vivre "une vie normale" comme l’ont expliqué les deux présentateurs de la soirée. Une sage décision qui montre toute la maturité du jeune Yamal, qui a tout de même terminé sur le podium du Golden Boy derrière Jamal Musiala et donc Jude Bellingham.