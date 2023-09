PSG-Nice : les compositions officielles

La suite après cette publicité

A quatre jours de ses débuts en Ligue des champions face à Dortmund, le PSG affronte Nice ce vendredi à 21h, dans le cadre de la 5e journée de Ligue 1, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Après deux beaux succès contre Lens (3-1) et Lyon (1-4) avant la trêve internationale, les hommes de Luis Enrique vont tenter de faire la passe de trois ce soir, pour préparer son choc face au BVB et le classique contre Marseille, dans une semaine.

Pour ce faire, le technicien espagnol a aligné un 4-3-3 avec un milieu de terrain composé de Zaïre-Emery, Soler et Vitinha. Absent contre l’Allemagne avec les Bleus à cause d’une gêne, Kylian Mbappé est titulaire en attaque aux côtés de Dembelé et Ramos. Randal Kolo Muani est, quant à lui, sur le banc.

Les compositions officielles :

La composition du PSG : Donnarumma – Hakimi, Danilo, Skriniar, L.Hernandez – Zaïre-Emery, Soler, Vitinha – Dembélé, Ramos, Mbappé.

La composition de Nice : Bulka – Lotomba, Todibo, Dante, Perraud – Thuram, Ndayishimiye, Sanson – Laborde, Moffi, Diop.