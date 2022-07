Mercato Real Madrid : la donne commence à changer pour Mariano Diaz

La suite après cette publicité

Voilà quatre saisons déjà que Mariano Diaz est revenu à Madrid. Après une expérience particulièrement réussie à l'OL lors de l'exercice 2017/2018, avec 18 réalisations en 34 rencontres de Ligue 1 notamment, l'attaquant hispano-dominicain était rapatrié par les Merengues le même été que le départ de Cristiano Ronaldo. Bien entendu, le joueur formé à La Fabrica ne venait pas remplacer la vedette portugaise, mais tout le monde s'attendait à ce qu'il puisse avoir un rôle plus ou moins important en sortie de banc, ou en tant que joker offensif de qualité capable de débloquer des situations. En Espagne, sa cote était particulièrement haute et nul doute qu'il aurait eu sa place en tant que titulaire indiscutable dans l'énorme majorité des formations de Liga.

Seulement, ni Julen Lopetegui, ni Zinedine Zidane ni Carlo Ancelotti n'ont semblé convaincu par ses qualités. Joueur efficace et redoutable sur le point physique, Mariano a cependant toujours affiché quelques lacunes sur le plan technique ou dans la lecture du jeu. Est-ce ce qui a rebuté ses trois entraîneurs ? Difficile à confirmer, mais c'est fort probable. En revanche, on peut pratiquement dire que l'attaquant sort de quatre saisons presque blanches, où il aura certes glané des titres sur le plan collectif, mais a vu sa carrière considérablement stagner malgré quelques coups d'éclat comme ce but lors du Clasico en mars 2020. Ses entraîneurs ont beau avoir préféré miser sur des options comme Rodrygo en faux 9 lorsque Benzema a été absent, jamais Mariano n'a semblé vouloir tenter une aventure loin de la capitale. Une situation assez incompréhensible puisqu'il y a quelques années encore, beaucoup le considéraient comme un attaquant de qualité, capable par exemple de lutter pour une place en sélection. Tous les étés, des clubs sont venus aux nouvelles, mais inlassablement, l'ancien de l'OL a dit non, non et encore non...

Le Real Madrid, comme au Club Med ?

Jusqu'ici, sa situation à Valdebebas était plutôt confortable. Contrairement à ce qui a pu se passer avec des joueurs comme Kurzawa et Draxler à Paris ou Umtiti à Barcelone, Mariano n'a jamais vraiment été pris en grippe par les supporters madrilènes. Ces derniers étaient déjà bien occupés à pester contre Eden Hazard ou Gareth Bale, et le joueur né en Catalogne est quelque peu passé entre les mailles du filet. Un salaire confortable de presque 4 millions d'euros net à l'année, qu'il n'aura probablement dans aucun autre club, et des dirigeants plutôt complaisants à son égard. Il faut aussi signaler qu'à Madrid, la situation financière n'a jamais été critique au point de devoir dégraisser, et les Madrilènes n'ont jamais été obligés de devoir s'en débarrasser. Un contexte idéal donc, du moins si on met de côté le plan sportif qui n'a peut-être pas été si primordial que ça pour le joueur...

La donne cependant semble avoir changé, du côté du club du moins. Une fois encore, il a été signifié clairement à Mariano qu'il n'allait pas entrer dans les plans de Carlo Ancelotti. Ce qui ne l'a visiblement pas spécialement poussé à se chercher un club. La preuve, il n'a joué que 20 minutes lors du Clasico amical du week-end, alors que Benzema était absent et qu'il n'y avait aucun autre 9 de disponible. Seulement, avec le départ de Luka Jovic à la Fiorentina et celui de Borja Mayoral à Getafe tout proche de se concrétiser, tout semblait indiquer que Mariano allait encore avoir une place - certes anecdotique - dans l'effectif du tacticien italien. Tous les médias espagnols sont unanimes à ce sujet : le joueur veut rester et a encore recalé bon nombre de clubs.

Les dirigeants disent "stop"

Mais cette fois, le Real Madrid va hausser le ton. Lundi, plusieurs publications ibériques ont fait savoir que les Merengues pourraient aller jusqu'à résilier son contrat, qui expire dans un an. Signe que maintenant que d'autres indésirables ont plié bagages, Mariano est enfin dans le viseur, et la direction du champion d'Europe en titre semble déjà avoir abandonné l'idée de recevoir un chèque, aussi petit soit-il, pour son attaquant. L'envie aussi d'enfin avoir un plan B fiable en cas d'absence de Karim Benzema, ce qui a souvent été considéré comme l'un des rares points faibles de l'équipe. Et comme vous le savez, ni la direction ni le staff d'Ancelotti ne voient Mariano dans ce costume.

Un attaquant devrait donc arriver à Madrid dans les prochaines semaines, alors que l'ex référence offensive de l'OL devra se trouver un point de chute. Seulement, maintenant que le mercato a bien avancé et que les clubs un temps intéressés se sont tournés vers d'autres pistes, il ne sera pas en position de force. On imagine qu'il devra notamment faire des sacrifices conséquents sur le plan financier pour pouvoir s'adapter aux finances des clubs intéressés, comme Cadiz et le Fenerbahçe dans une moindre mesure. Une chose est sûre en revanche, ses qualités sont toujours là, et Mariano serait un joli coup pour tout club cherchant un attaquant capable de planter une quinzaine de buts par saison en championnat...