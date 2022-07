Real Madrid : Borja Mayoral sur le point de signer à Getafe

Sous contrat jusqu'en 2023 avec le Real Madrid, Borja Mayoral est sur le point de s'engager définitivement avec Getafe, selon Marca. Après avoir fixé son prix, le Real Madrid et Getafe seraient parvenus à un accord pour le transfert de l'attaquant espagnol de 25 ans d'après le quotidien espagnol.

Après une succession de prêts dans plusieurs clubs en Europe (Wolfsburg, Levante, AS Rome et Getafe), Borja Mayoral devrait rejoindre les Azulones jusqu'en 2027. Plusieurs détails sont encore à régler comme les primes ou encore la clause de résiliation. Avec le club madrilène, Mayoral a déjà joué 18 matchs pour 6 buts et une passe décisive.