Le Real Madrid a décidé du prix de Borja Mayoral

Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le Real Madrid, Borja Mayoral espère pouvoir rester dans son club formateur, vu le départ de Luka Jovic à la Fiorentina, d'après Sport. Cependant, le Real ne voit pas les choses du même œil concernant l'attaquant de 25 ans. Selon le média espagnol, le club madrilène souhaite trouver une porte de sortie pour Mayoral. Le prix fixé par Florentino Pérez serait de 10 millions d'euros.

Toujours selon Sport, plusieurs clubs seraient intéressés, deux clubs de Liga (Celta Vigo et Getafe) et trois clubs de Serie A, l'AS Roma avec qui il a passé une saison et demie sous les ordres de José Mourinho (55 matchs et 18 buts), Bologne et le promu Monza. Il a évolué les six derniers mois chez les Azulones (11 matches pour 6 buts).