PSG : la nouvelle sortie paradoxale de Gianluigi Donnarumma

La suite après cette publicité

46 matches, 48 buts encaissés, 14 clean sheets. Voici les statistiques (peu flatteuses) de Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain depuis le début de la saison 2022-2023. Aussi décisif soit-il sur sa ligne, le meilleur joueur de l’Euro 2021 encaisse ainsi plus d’un but par match, toutes compétitions confondues, avec le club de la capitale. Une tendance d’ailleurs confirmée, ce dimanche soir, au stade de l’Abbé-Deschamps lors de la victoire (2-1) du PSG face à l’AJ Auxerre. Impérial à maintes reprises face aux Bourguignons, le capitaine de la Squadra Azzura (52 sélections) finissait par récupérer le ballon au fond de ses filets sur une frappe sèche de Lassine Sinayoko. À l’image de son aventure parisienne.

Beaucoup d’arrêts, peu de clean sheets !

Arrivé à l’été 2021 en provenance de l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma, sous contrat jusqu’en juin 2026 avec les Rouge et Bleu, peine en effet à se montrer infranchissable. Face aux hommes de Christophe Pelissier, l’Italien a pourtant sorti le grand jeu sur plusieurs séquences (29e, 42e, 45e), permettant ainsi à ses coéquipiers de virer avec deux buts d’avance à la pause. Décisif sur sa ligne, celui qui peut se targuer de 6 arrêts face aux Auxerrois craquait pourtant assez bêtement sur le but de Sinayoko. Abandonné par sa défense, l’Italien laissait ainsi passer le cuir sous son flanc et redonnait de la voix aux 16682 spectateurs présents.

À lire

PSG : les mots forts de Gianluigi Donnarumma sur Kylian Mbappé

La seule bourde d’une soirée parfaite où le natif de Castellammare di Stabia enchaînait les parades de classe mondiale (48e, 75e, 77e). Une nouvelle bévue, malgré tout. «C’est une victoire essentielle parce qu’elle symbolise presque le titre de champion. Mais oui, c’était une victoire très difficile ce soir. On prend trop de buts, c’est sûr que c’est frustrant. On doit s’améliorer sur ça. On a bien commencé, puis on a levé le pied et on est entré dans la facilité. On aurait pu prendre un deuxième but et se compliquer le match. Mais au final on a gagné et on se rapproche du titre», s’agaçait, en ce sens, l’intéressé au micro de Prime Video. Et pour cause.

La suite après cette publicité

Gianluigi Donnarumma doit encore franchir un cap !

Si sa très belle performance d’ensemble a sans aucun doute permis aux Parisiens de sécuriser une 27e victoire en Ligue 1 cette saison et de se rapprocher, un peu plus, d’un onzième titre de champion de France, cette petite erreur laisse (encore) un goût amer. De quoi également confirmer l’axe d’amélioration évoqué par son entraîneur, Christophe Galtier, en conférence de presse d’avant-match. «Gigio, qui est avant tout un grand professionnel, il s’améliore sur la lecture du jeu. Je l’ai senti très décisif sur sa ligne. C’est un gros point fort, il prend beaucoup de place, il a des arrêts réflexes. Il commence à prendre beaucoup de leadership en dirigeant sa défense. Il a un axe d’amélioration à mes yeux, et je lui en ai parlé, il doit être encore plus agressif. Ne pas admettre, quand on mène 3-0, de prendre un but. Il doit être plus agressif envers lui-même, mais aussi envers ses partenaires, pour qu’il puisse devenir un des meilleurs gardiens du monde».

«Je cherche toujours à travailler et à m’améliorer. Je veux tout donner pour l’équipe. Un jour, tu peux être critiqué, le lendemain encensé. Tout cela fait partie du jeu. J’ai les épaules larges, sur ces aspects-là, ça ne me fait aucun effet. C’est cela jouer dans un top club», confiait de son côté le géant italien dans une interview accordée à Téléfoot sur TF1. Crédité d’un 7 par notre rédaction, l’ancien gardien milanais se doit désormais de trouver les clés pour un franchir un cap supplémentaire dans sa jeune carrière et trouver cette régularité au plus haut niveau. Imperméable aux critiques et prêt à tout pour s’imposer comme une référence à son poste dans la Ville Lumière et sur la planète football, Gianluigi Donnarumma aura désormais logiquement à cœur de s’offrir un 15e clean sheet, samedi prochain, à la Meinau. Si tel est le cas, alors Paris sera champion pour la onzième fois de son histoire.