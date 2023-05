PSG : les mots forts de Gianluigi Donnarumma sur Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Dans un entretien accordé à l’émission Téléfoot sur TF1, le portier du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma est revenu sur les bénéfices de travailler au quotidien à l’entraînement avec de grands joueurs talentueux, notamment la star française Kylian Mbappé. Et l’ancienne pépite de l’AC Milan n’a pas mâché ses mots et s’est montré reconnaissant et fier de pouvoir côtoyer autant de qualité au PSG.

«Kylian a envie de s’améliorer, de grandir chaque jour. C’est déjà l’un des plus grands joueurs au monde. Mais il a quand même cette envie de s’entraîner et de s’améliorer. Et ça, ça me stimule. Ce qui est le plus motivant, c’est que même des champions affirmés, qui ont tout gagné, s’entraînent chaque jour en donnant le maximum», a déclaré le gardien italien sur l’attaquant français.

