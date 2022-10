FC Lorient - Lille OSC : les compositions officielles

Surprenant troisième et auteur d’un excellent début de saison, le FC Lorient reçoit le Lille OSC de Paulo Fonseca pour la suite de la neuvième journée du championnat de Ligue 1. Sur les cinq dernières confrontations, le LOSC en a remporté trois. Un bilan défavorable pour les Merlus qui pourront tout de même compter sur plus de 15 000 supporteurs pour les pousser vers la victoire. Une rencontre à suivre en direct live commentée sur Foot Mercato. Coup d’envoi à 13h.

Régis Le Bris peut compter sur un groupe presque complet. Seul absent, Adil Aouchiche va manquer la rencontre à cause d’une blessure aux quadriceps. Le coach breton poursuit sur sa lancée avec le 4-2-3-1 qui place Terem Moffi en pointe, Stéphane Diarra et Dango Ouattara sur les côtés. Le duo Enzo Le Fée – Laurent Abergel est reconduit au milieu de terrain. De son côté, Paulo Fonseca enregistre le retour de trois joueurs importants : Rémy Cabella, Timothy Weah et Edon Zhegrova ont profité de la trêve pour reprendre l’entraînement et réintégrer le groupe nordiste. Le coach portugais met en place le 4-2-3-1 vainqueur de Toulouse avant la trêve avec Jonathan David en pointe, Adam Ounas et Jonathan Bamba sur les côtés. José Fonte et Tiago Djalo seront les patrons de la défense.

FC Lorient : Mvogo - Kalulu, Laporte, Talbi, Le Goff - Abergel (c.), Le Fée - Diarra, Ponceau, Ouattara - Moffi

Lille OSC : Chevalier - Diakité, Fonte (c.), Djalo, Ismaily - André, Martin - Ounas, Gomes, Bamba - David