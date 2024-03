EdF, PSG : Kylian Mbappé chambré par ses coéquipiers sur son avenir

Dans un entretien accordé à France Info, Guy Stéphan, l’adjoint de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France, est revenu sur l’ambiance au sein du groupe tricolore avant deux matches amicaux contre l’Allemagne puis face au Chili. «C’est difficile de prédire l’avenir, mais en tout cas, c’est un groupe avec beaucoup de qualités et surtout un état d’esprit, une cohésion et une joie de vivre qui s’expriment au quotidien pendant les rassemblements donc il y a évidemment de l’optimisme. Mais on sait aussi qu’on est un peu l’équipe à battre, puisqu’on est vice-champion du monde», a tout d’abord expliqué l’intéressé avant de revenir sur le cas Kylian Mbappé, chambré par ses coéquipiers au sujet de son avenir.

«Ca chambre un peu : 'Alors, Kylian, ça y est, tu as choisi ?'. Il vient de passer sept ans au Paris Saint-Germain et il semblerait qu’il ait pris une décision (rires). Je ne sais pas pour aller où encore, mais en tout cas, il est serein et il marque à chaque match. Pas à chaque match, mais presque. C’est un joueur hors norme, c’est un capitaine avec nous qui est très fédérateur. C’est un capitaine qui est très agréable dans le groupe, qui est aussi bien à l’écoute, qui échange aussi beaucoup avec les jeunes et les moins jeunes. Il n’y a pas de changement dans son comportement», a par ailleurs confié Stéphan. Pour rappel, l’ancien Monégasque est en fin de contrat en juin prochain avec le PSG et s’apprête à rejoindre le Real Madrid comme nous vous le révélions en début d’année.