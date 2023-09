Manchester City se jette sur une pépite de 16 ans

Leader de Premier League avec… 18 points en autant de possibles, Manchester City est bien parti pour régner, encore, sur le championnat d’Angleterre. Mais l’équipe de Pep Guardiola espère également préparer l’avenir pour perpétrer cette domination sur les années à venir. Et ça commence dans les cages avec une pépite de 16 ans désirée par les Skyblues.

The Sun dévoile que Matthew Young, jeune portier de Sunderland évoluant en Championship, est sur les tablettes de Manchester City. Né en 2006, le gardien de but est plus précoce que jamais et a déjà fait des apparitions remarquées en équipe première. Dans la lignée de Jordan Pickford, qui s’était révélé chez les Black Cats, Matthew Young fait parti des wonderkids que les grandes écuries surveillent. À voir si les Cityzens passeront à l’attaque.