OM : Medhi Benatia sort du silence après sa lourde sanction !

Sanctionné de trois mois de suspension ferme (et trois autres mois avec sursis) par la commission de discipline de la Fédération française de football pour son comportement avec le corps arbitral lors du 16es de finale de Coupe de France contre le LOSC, Medhi Benatia est sorti du silence, ce vendredi, pour faire part de son incompréhension. «Je tiens à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui m’ont envoyé de très nombreux messages. Merci pour votre bienveillance et pour votre soutien inébranlable», a tout d’abord indiqué le directeur du football de l’OM sur son compte Instagram.

Avant d’ajouter : «dans ces moments où la déception est forte ressentir votre énergie et votre confiance est pour moi essentiel. Aujourd’hui, je ressens une incompréhension totale. J’ai toujours porté le football avec passion et respect, et j’ai toujours défendu les valeurs qui font la grandeur de ce sport. Le football doit rester un espace d’engagement sincère, où chacun peut s’exprimer sans crainte. Vous connaissez ma passion pour l’OM et ma détermination est donc plus forte que jamais. Nous savons, ici à Marseille, ce que signifie se battre, tenir bon et avancer. Je continuerai à défendre, avec vous et pour vous, notre état d’esprit et nos valeurs. Merci à tous». Le message est passé !